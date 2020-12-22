Півзахисник Динамо Беніто, який виступає в оренді за Олімпік, не забуває про улюблену гру навіть під час відпустки.

Нігерієць полетів у Африку, де грає у футбол разом з друзями. Півзахисник прихопив із собою футболку Динамо, якому належить його контракт.

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Африканська футбольна інфраструктура далека від ідеальної. Половина поля покрита піском і більше скидається на пустир, а ворота зроблені з дерева. Навіть в таких умовах Беніто демонструє хорошу техніку і легко розбирається з опонентами.

Додамо, що хавбек непогано провів першу частину сезону в Олімпіку – 10 матчів, 3 голи та 3 асисти.

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