Хавбеки Динамо Карлос Де Пена і Міккел Дуелунд не допоможуть команді у матчі 13 туру УПЛ проти Колоса.

Жерсон і Де Пена / Сайт Динамо

Обидва легіонери киян вже вирушили у відпустку, чим похизувались в Instagram.

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Де Пена прилетів у рідний Уругвай, де насолоджується вином та барбекю. Дуелунд також відпочиватиме на батьківщині – Данії. Міккел опублікував світлину зі своїми двома улюбленцями.

Нагадаємо, сьогодні Динамо проведе останній матч 2020 року – домашній поєдинок проти Колоса. Після цього в УПЛ розпочнеться двомісячна пауза.

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