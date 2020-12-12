Динамо відпустило двох легіонерів у відпустку раніше за інших
11:16 - Читать на русском
Хавбеки Динамо Карлос Де Пена і Міккел Дуелунд не допоможуть команді у матчі 13 туру УПЛ проти Колоса.
Обидва легіонери киян вже вирушили у відпустку, чим похизувались в Instagram.
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Де Пена прилетів у рідний Уругвай, де насолоджується вином та барбекю. Дуелунд також відпочиватиме на батьківщині – Данії. Міккел опублікував світлину зі своїми двома улюбленцями.
Нагадаємо, сьогодні Динамо проведе останній матч 2020 року – домашній поєдинок проти Колоса. Після цього в УПЛ розпочнеться двомісячна пауза.
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