Полузащитник Динамо Бенито, который выступает в аренде за Олимпик, не забывает о любимой игре даже во время отпуска.

Нигериец улетел в Африку, где играет в футбол вместе с друзьями. Полузащитник прихватил с собой футболку Динамо, которому принадлежит его контракт.

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Африканская футбольная инфраструктура далека от идеальной. Половина поля покрыта песком и больше напоминает пустырь, а ворота сделаны из дерева. Даже в таких условиях Бенито демонстрирует хорошую технику и легко разбирается с оппонентами.

Добавим, что хавбек неплохо провел первую часть сезона в Олимпике – 10 матчей, 3 гола и 3 ассиста.

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