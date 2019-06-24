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Бенітес покинув Ньюкасл

15:10 1085 Читать на русском
Бенітес покинув Ньюкасл
Рафаель Бенітес / Reuters

Рафаель Бенітес вирішив не продовжувати співпрацю з англійським Ньюкаслом.

"Сороки" оголосили про відхід іспанського фахівця на офіційному сайті.

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Бенітес відхилив пропозицію керівництва Ньюкасла щодо продовження контракту. Англійський клуб подякував 59-річному наставнику за його вклад в успіхи команди упродовж останніх трьох років і побажав всього найкращого в подальшій кар'єрі.

Нагадаємо, Ньюкасл з Бенітесом зміг втримати місце в АПЛ, посівши 13-у сходинку у підсумковій таблиці чемпіонату.

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Теги
Ньюкасл Ньюкасл Англія АПЛ Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес
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