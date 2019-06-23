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Бенітес покине Ньюкасл, – Telegraph

06:30 50 Читать на русском
Бенітес покине Ньюкасл, – Telegraph
Рафаель Бенітес / ФК Ньюкасл

Ньюкасл все ще не може домовитись про продовження співпраці з Рафаелем Бенітесом. Найімовірніше, іспанець покине "сорок".

Рафаель Бенітес покине посаду головного тренера Ньюкасла. 59-річний іспанець незадоволений умовами нової угоди, яку пропонує керівництво клубу. Нагадаємо, контракт Бенітеса завершується вже 30 червня.

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"Сороки" все ще сподіваються залишити тренера та зроблять йому останню пропозицію. Очікується, що 59-річний Бенітеc у разі підписання нового контракту отримає на підсилення складу близько 60 млн фунтів. Втім, навряд чи це переконає переможця ЛЧ 2004/05, який отримав вигідну пропозицію з Китаю, інформує The Telegraph.

Бенітес очолив Ньюкасл у 2016 році, причому не залишив клуб після вильоту в Чемпіоншип.

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Трансфери Ньюкасл Ньюкасл Англія Трансфери Чемпіонату Англії Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес
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