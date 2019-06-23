Бенитес покинет Ньюкасл, – Telegraph

Ньюкасл все еще не может договориться о продлении сотрудничества с Рафаэлем Бенитесом. Скорее всего, испанец покинет "сорок".

Рафаэль Бенитес покинет пост главного тренера Ньюкасла. 59-летний испанец недоволен условиями нового соглашения, которое предлагает руководство клуба. Напомним, контракт Бенитеса истекает уже 30 июня.

"Зинченко – один из самых больших успехов Гвардиолы в Манчестер Сити", – как СМИ и фанаты реагируют на новый контракт украинца

"Сороки" все еще надеются сохранить тренера и сделают ему последнее предложение. Ожидается, что 59-летний Бенитеc в случае подписания нового контракта получит на усиление состава около 60 млн фунтов. Впрочем, вряд ли это убедит победителя ЛЧ 2004/05, который получил выгодное предложение из Китая, сообщает The Telegraph.

Бенитес возглавил Ньюкасл в 2016 году, причем не покинул клуб после вылета в Чемпионшип.

Шевченко и еще 4 игрока, которые испортили свою карьеру переходом в другой клуб