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Бенитес покинет Ньюкасл, – Telegraph

06:30 8 Читати українською
Бенитес покинет Ньюкасл, – Telegraph
Рафаэль Бенитес / ФК Ньюкасл

Ньюкасл все еще не может договориться о продлении сотрудничества с Рафаэлем Бенитесом. Скорее всего, испанец покинет "сорок".

Рафаэль Бенитес покинет пост главного тренера Ньюкасла. 59-летний испанец недоволен условиями нового соглашения, которое предлагает руководство клуба. Напомним, контракт Бенитеса истекает уже 30 июня.

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"Сороки" все еще надеются сохранить тренера и сделают ему последнее предложение. Ожидается, что 59-летний Бенитеc в случае подписания нового контракта получит на усиление состава около 60 млн фунтов. Впрочем, вряд ли это убедит победителя ЛЧ 2004/05, который получил выгодное предложение из Китая, сообщает The Telegraph.

Бенитес возглавил Ньюкасл в 2016 году, причем не покинул клуб после вылета в Чемпионшип.

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