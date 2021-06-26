В эти выходные "ириски" должны объявить о назначении Рафаэля Бенитеса, утверждает Daily Mail.

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Владелец Эвертона Фархад Мошири решился пойти против воли болельщиков, разъяренных приглашением экс-тренера Ливерпуля. Бенитес за 7 сезонов работы с "красными" выиграл Лигу чемпионов и Кубок Англии. "Предательство" испанца станет историческим – с 1890 года не было ни одного тренера, который за свою карьеру побывал в обоих мерсисайдских командах.

Добавим, что последним клубом Бенитеса был китайский Далянь Ифань, из которого он ушел в январе из-за пандемии коронавируса.

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