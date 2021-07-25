Бенфіка знайшла "пенсіонерську" альтернативу Яремчуку
Лісабонці лідирують у боротьбі за 32-річного Дієго Косту, повідомляє журналіст Руді Галетті.
Яремчук та Безус не потрапили до заявки Гента на перший матч нового сезону
Досвідчений нападник перебуває у статусі вільного агента з 1 січня, коли за обопільною згодою розірвав контракт з мадридським Атлетіко. На Косту також претендує Бешикташ, однак турків відлякують великі апетити нападника щодо зарплатні. Іспанець розраховує отримувати 3 млн євро на рік плюс бонуси.
Перехід Кости може змусити Бенфіку відмовитися від трансферу Романа Яремчука, якого раніше пов'язували саме з "орлами".
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