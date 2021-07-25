Лиссабонцы лидируют в борьбе за 32-летнего Диего Косту, сообщает журналист Руди Галетти.

Яремчук и Безус не попали в заявку Гента на первый матч нового сезона

Опытный нападающий находится в статусе свободного агента с 1 января, когда по обоюдному согласию расторг контракт с мадридским Атлетико. На Косту также претендует Бешикташ, однако турок отпугивают большие аппетиты нападающего по зарплате. Испанец рассчитывает получать 3 млн евро в год плюс бонусы.

Переход Косты может заставить Бенфику отказаться от трансфера Романа Яремчука, которого ранее связывали именно с "орлами".

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря