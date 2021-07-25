Нападник Гента Роман Яремчук та хавбек "буйволів" Роман Безус не зіграють в матчі 1-го туру чемпіонату Бельгії.

Гент вирушив на матч проти Сент-Трюйдена без Яремчука та Безуса в заявці, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Обидва поки що не повернулись з відпустки, яку отримали після Євро-2020. Додамо, що обидва українці не потрапили до командної заявки і на єврокубки.

До слова, минулого сезону Яремчук провів 43 матчі у складі Гента, записавши до свого активу 23 голи та 8 асистів. Безус же зіграв у 37 поєдинках у сезоні 2020/21, відзначившись 7 голами та 7 результативними передачами.

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