Бенфіка змагається за Кавані – тренер "орлів" підтвердив перемовини

Зірковий форвард Едінсон Кавані може спробувати свої сили у чемпіонаті Португалії.

"Президент клубу робить все, щоб трансфер Кавані відбувся", – цитує головного тренера Бенфіки Жорже Жезуша L’Equipe.

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За словами наставника португальського гранда, найважче – оформити це підписання у фінансовому плані. У Парижі форвард заробляв близько 12 млн євро на рік. Нагадаємо, контракт 33-річного уругвайця з ПСЖ завершився і він може дістатись "орлам" безкоштовно.

У минулому сезоні Ліги 1 Кавані провів 14 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

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