Бенфика борется за Кавани – тренер "орлов" подтвердил переговоры

Звездный форвард Эдинсон Кавани может попробовать свои силы в чемпионате Португалии.

"Президент клуба делает все, чтобы трансфер Кавани состоялся", – цитирует главного тренера Бенфики Жорже Жезуша L'Equipe.

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По словам наставника португальского гранда, самое словжное – оформить это подписание в финансовом плане. В Париже форвард зарабатывал около 12 млн евро в год. Напомним, контракт 33-летнего уругвайца с ПСЖ завершился и он может достаться "орлам" бесплатно.

В прошлом сезоне Лиги 1 Кавани провел 14 матчей, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами.

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