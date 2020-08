Гнучка тактика, революційний футбол Неймара та трофейний голод як причина успіху – чому ПСЖ переможе Баварію у фіналі ЛЧ

Ось ми і дійшли до кінця найдовшого в історії футбольного сезону, який закриє фінал Ліги чемпіонів між Баварією та ПСЖ. Більшість вболівальників ставить на Мюнхен, що й не дивно – “червоні” не знають поразок від зими, громлять Челсі та Ліон і забивають по вісім голів Барселоні, на відміну від паризьких євроневдах з кабінетним чемпіонством та легкою сіткою в нинішній ЛЧ. Футбольні аналітики також за німців – їх люблять за тактичні та технічні інновації, а французька першість з катарським "мішком" на вершині та розбещеними зірками славиться тільки корупційними скандалами. Букмекери теж не вірять у ПСЖ – коефіцієнт на перемогу французів вдвічі вищий за “кеф” Баварії.

ПСЖ – Баварія: прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Словом, німецького "рекордмайстера" вже коронували на царство. І це прекрасно! Тим красивіше виглядатиме перемога ПСЖ у першому для парижан фіналі ЛЧ. Для цього у них є всі умови.

У фіналістів рівний статус

Цьогорічний розіграш ЛЧ з подачі британців прозвали Лігою фермерів – для острів'ян усі континентальні чемпіонати, за виключенням іспанського, здаються "колгоспними". Українському вболівальнику подібне світосприйняття близьке, але якщо Бундеслігу хоч трішечки поважають, то Лігу 1 ніхто серйозно не сприймає – інтрига відсутня, у турнірній таблиці та в командах суцільні ноунейми, а на ПСЖ працює уся нафтова економіка Катара. Але чим це відрізняється від Бундесліги та домінування Баварії?

Мюнхенці, як і парижани, домінують над своїм чемпіонатом у фінансовому плані, а Фрайбурги з Аугсбургами в якості суперників нічим не сильніші за Нанти та Страсбури. За кількістю сильних команд та амбітних середняків у Бундесліги та Ліги 1 рівність, а головні особливості цих турнірів парирують один одного – у Франції талановитіші футболісти, які швидко виростають у зірок топ-клубів, однак менш технічні німці переважають у тактичній підготовці. Словом, рівень спротиву для ПСЖ і Баварії вдома приблизно однаковий.

ПСЖ критикують за чітерську фінансову перевагу над конкурентами, але на трансферному ринку в рідній Лізі 1 парижанам значно важче. За тамтешніх талантів доводиться витримувати шалену конкуренцію з топ-клубами Європи – Баварія ж тисне авторитетом, підписуючи головних зірок Бундесліги вільними агентами. Саме таким чином команду посилили Горецка, Лєвандовскі, та Нюбель, а у контракті Яна-Фіте Арпа була прописана відсутність права Гамбурга заблокувати перехід свого лідера у Мюнхен. Авторитет Баварії рівнозначний катарському танкеру з нафтою.

Саме тому оцінювати фіналістів ЛЧ за досягненнями у чемпіонаті немає сенсу – ПСЖ і Баварія використовують внутрішню першість для тактичних експериментів, накрутки статистики та побиття рекордів. В єврокубках же з Парижу заведено насміхатися – при більш ніж мільярдних витратах на трансфери за останні сім років катарський "мішок" навіть у півфінал ЛЧ не виходив.

Втім, Баварія після тріумфу в 2013-му також не грала у фіналах, інколи вилітаючи з ганьбою – і це при витратах у майже € 600 млн без урахування оренд суперзірок з Іспанії та топових вільних агентів з Німеччини. Ну, і хто тут клоун та "мішок"?

Словом, ПСЖ нічим не поступається Баварії в плані статусу. Обидва клуби не звикли до сильного та систематичного спротиву конкурентів у чемпіонаті, мають приблизно однакові фінансові можливості, а в Європі мюнхенці успішніші на дещицю. Про якусь перевагу в класі та досвіді один над одним мови йти не може, а от у всіх інших аспектах парижани мають суттєві переваги.

ПСЖ пройшов складніших суперників

Парижан у цьогорічній Лізі чемпіонів звинувачують у легкій сітці – мовляв, ПСЖ перемагав одних лише середнячків. Французам і справді пощастило не потрапити на Атлетіко чи Ліверпуль, однак і Баварія з топів натрапила лишень на кризову Барсу, розгром якої очікувався. Ліон же не сильніший за суперників ПСЖ, а омолоджений Челсі поки що ближчий до рівня ЛЄ – причому перед другим матчем у недосвідченого Френка Лемпарда ще й вилетіла практично вся основа.

Парижу випали значно складніші колективи. Борусія Д навесні боролася за чемпіонство та вважалася однією з найцікавіших команд у тактичному плані – зокрема, банда Люсьєна Фавра била Інтер, який став фіналістом ЛЄ. Аталанта – це команда-сенсація, яка задала всій Європі тренд на персональний пресинг і забила 116 голів у сезоні. РБ Лейпциг – ще одна окраса турніру – змінював по три-чотири схеми за матч і проводив по 18 передач перед голом у ворота Атлетіко. ПСЖ заслужено переміг усіх. Так, в кожній звитязі у суперників французів були певні проблеми, але ж і Мюнхен не грав проти пікових колективів.

При цьому варто не забувати, що перед рестартом ЛЧ парижани провели всього два офіційних матчі за півроку. За цей час вони втратили Кавані та Меньє, Ді Марія був дискваліфікований на чвертьфінал, Верратті залишився у лазареті, а перед півфіналом до нього приєдналися Навас та Гуйє. Навіть Тухель примудрився зламати ногу. Баварія ж, перебуваючи на піку форми, громила "дитячі садочки" та депресивного гранда, а проти банального Ліона ледь не пропустила тричі.

Таким чином, для Мюнхена фінальний поєдинок стане найскладнішим у сезоні – суперників такого рівня "червоні" ще не зустрічали. Париж же у цьогорічній Лізі чемпіонів побачив так багато, що Баварією його не злякаєш.

У ПСЖ більш гнучкий склад

Мірятися кількістю зірок перед матчем ПСЖ – Баварія немає сенсу, а от за якістю парижани серйозно переважають. Ні, справа не у майстерності і не в результатах лідерів, а у варіативності та тактичній гнучкості. Тут команда Томаса Тухеля може дати фору.

Головне багатство ПСЖ криється в середній лінії, яку легко перебудувати на будь-який лад. Візьмемо одну зі стандартних трійок центрхавів Еррера-Маркіньйос-Гуйє: її можна розбавляти в сторону контролю та руху м'яча, випустивши Верратті чи Паредеса, або навіть обох і навіть у схемі 4-4-2-ромб – вони можуть зіграти на всіх його вершинах. На верхньому куті ромба може опинитися і Неймар. Також ПСЖ здатен перебудуватися на гру в два опорники за схемою 4-2-4 або 4-2-3-1 – ці формації дозволяють розташувати на полі максимальну кількість зірок. Зрештою, ПСЖ може зіграти в три захисники, опустивши Маркіньоса до Тьягу Сілви та Кімпембе у схемі 3-4-2-1, як проти Борусії Д на виїзді – благо, досвід на цій позиції у Маркіньоса колосальний.

Варіанти білд-апу парижан

Загалом, кожен хавбек та форвард ПСЖ, окрім явно руйнівних Гуйє та Маркіньйоса, а також обмеженого штрафним майданчиком Ікарді, здатен виконувати у атаці різні ролі в різних схемах. Цим активно користується Томас Тухель – до матчу проти парижан дуже важко готуватися, адже ніколи не знаєш, яку модель парижани підготують на сьогодні та які функції отримає кожна із зірок. Юліан Нагельсманн, наприклад, відверто не вгадав зі стартовою моделлю на півфінал і не зміг перехопити ініціативу навіть після зміни двох схем.

У Баварії також достатньо варіативності, однак загальна структура мюнхенців доволі консервативна – це практично завжди 4-2-3-1 з намаганням розкрити центр поля за рахунок ширини, в створенні якої велике значення відіграють фулбеки. Ключова роль у білд-апі належить Кімміху, який здатен виконувати різні ролі, але з травмою Павара "рекордмайстери" опинилися перед фактом відсутності іншого правого захисника. Йозуа довелося повертатися на підзабуту позицію; там він грає доволі високо й продовжує просувати м'яч, але в обороні явно провисає – так, у півфіналі Кімміх програв 5 єдиноборств і привіз кілька небезпечних контратак, та і два голи Барси прилетіли з його флангу.

Кімміх стоїть високо, відкривши карман під забіганні Альбі – далі піде точна передача, простріл і автогол Алаби

Реальної альтернативи Алабі та Боатенгу в центрі захисту немає, адже Зюле не витримує конкуренцію, а в три захисники Баварія майже ніколи не грає. З форвардами також присутня певна обмеженість: Лєвандовскі демонструє топову форму й багато допомогає в роботі без м'яча, однак він – одноманітний нападник. За різнобарвність відповідають Гнабрі, Мюллєр, Горецка та Коман, але їм не вистачає рівноцінної за класом та функціоналом заміни. Без Алькантари ж Баварія взагалі неможлива, однак замість нього поставити просто нікого. Як наслідок, при травмі, дискваліфікації чи провалі на певній позиції доводиться серйозно переробляти звичний лайнап – саме так всього одна травма Павара потягнула відхід Кімміха з центру поля та переведення Горецки в опорну зону.

Інша проблема мюнхенців – залежність від високих позицій фулбеків. Особливо це стосується Девіса, але й Кімміх та Павар для розіграшу постійно підіймаються в центр та на останню третину – вони якісно допомагають у просуванні м'яча, але при цьому стають вразливими. Під пресингом Неймара, Мбаппе та Ді Марії фулбеки неодмінно почнуть помилятися, відкриваючи кармани на флангах, тож їх потрібно відводити назад – однак тоді катастрофічно просяде білд-ап та пресинг Баварії. Вирішити це питання дуже складно.

Словом, Баварія не настільки варіативна і однозначно менш гнучка команда, ніж ПСЖ. У неї менше футболістів, здатних однаково ефективно діяти на різних позиціях та у різних ролях – їх вистачає на основний склад, однак лава запасних просідає. Ганс-Дітер Флік, своєю чергою, догматичніший за Томаса Тухеля, який постійно експериментує з ігровими моделями. У коуча мюнхенців є чітка система, в рамках якої можуть виникати певні цікаві ходи, однак в умовах фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ жорсткість системи німців може зіграти проти них.

Важко згадати матч, який Баварія перевернула своїми замінами чи неочікуваними тренерськими рішеннями – однак цьогорічний фінал стане саме тренерською дуеллю. В ній перевагу має більш гнучкий тухелівський ПСЖ.

Неймар змінює футбол

ПСЖ забиває у ЛЧ протягом 34 матчів поспіль – це більше, ніж у будь-якої команди в Європі, і відповідає рівню Реала, який постійно забивав протягом 2011-2014 років. Звісно, не всі голи протягом цього відрізку належали Неймару, а у поточному розіграші увесь напад парижан забив менше м'ячів, ніж один Лєвандовскі – але саме взаємодія форвардів привносила в гру парижан тактичну та класову перевагу, забезпечуючи високу результативність. Особливу роль у цій системі виконує Неймар.

У матчі проти Аталанти тренерський штаб ПСЖ майже не мав кадрів для урізноманітнення гри, тож довелося її спростити – хавбеки витягували півзахист бергамасків на свою половину й створювали для Нея ізоляції, а Кейлор виносив м'яч у звільнену зону. Неймар підхоплював сферу та починав обігрувати аж по три захисники, самотужки знищивши систему персонального пресингу Аталанти – до фінального свистка в його активі було 16 успішних обіграшів з 23 спроб, що стало повторенням історичного рекорду Ліги чемпіонів.

Взагалі, після переходу в ПСЖ Неймар зробив 172 обіграші на дриблінгу у самій лише ЛЧ – жоден інший футболіст не наблизився до цього показника. Попередні рекорди сезону також належали Неймару.

Most take-ons completed in a single #UCL game since the start of the 2016-17 season:



⬢ 16 - Neymar vs. Atalanta (2020)

⬢ 15 - Neymar vs. Juventus (2017)

⬢ 13 - Neymar vs. Napoli (2018)

⬢ 13 - Neymar vs. Real Madrid (2018)



You get the idea. pic.twitter.com/XmWqG45Mci