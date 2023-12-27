"Епізоду з першим скасованим голом я не бачив, але щодо другого можу сказати – це неправильно. Воротар Бернлі не мав можливості дотягнутися до цього м'яча. Чистий гол. Салаха заштовхали у офсайд.

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Є багато випадків, коли судді трактують епізоди по-різному. Не знаю, чому так, хоча ми всі займаємося однією справою. У всіх нас спільні інтереси. Але чому ухвалюється одне рішення, тоді як решта світу каже, що треба було інакше? Це ж не так складно. Цього разу помилка судді виявилася некритичною. Але в інших матчах бувало навпаки", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, Ліверпуль вже страждав від VAR, коли в матчі 7 туру АПЛ проти Тоттенхема (1:2) судді скасували абсолютно чистий гол Діаса. Це досі єдина поразка "червоних" у чемпіонаті.

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