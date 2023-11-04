Чемпіонат Португалії 2023/24, 10-й тур

Шавеш – Бенфіка – 0:2

Голи: Кабрал, 59, Жоау Маріу, 80, (пен.)

Вилучення: Моргадо, 79 (Шавеш)

Бенфіка зустрілась з одним із аутсайдерів португальської першості, Шавешем (15 місце з 18, 7 очок). Трубін вже традиційно вийшов у стартовому складі. Анатолій очікувано майже не мав роботи – суперник 6 разів пробив по воротах українця, але жодного разу не влучив у площину.

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Проте, Бенфіка і сама довго не могла забити. Вплинули погодні умови – матч проходив під дощем. Перший тайм пройшов без голів, а на старті другого Кабрал вивів "орлів" вперед, буквально занісши м'яч у ворота. Рогер Шмідт ще й змінив Ді Марію, тримаючи в голові майбутній матч Ліги чемпіонів. А на 79 хвилині сталась ключова подія: суддя призначив пенальті у ворота Шавеша за відмашку Ланга у власному штрафному.

Це розлютило наставника господарів Луїса Моргадо, який зірвався на головному арбітрові, емоційно доводячи тому його неправоту. Маріу ж холоднокровно реалізував 11-метровий. Петар Муса поставив крапку в зустрічі, реалізувавши вихід віч-на-віч після класного пасу Кабрала. Проте, суддя скасував взяття воріт після перегляду VAR, тож гра завершилась з рахунком 0:2 на користь лісабонців.

Таким чином, Бенфіка набрала 25 очок, випередивши Спортінг за додатковими показниками. Шавеш з 7 пунктами залишився п'ятнадцятим.

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