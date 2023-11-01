У 2-му раунді кубка ліги Бенфіка перемогла Аруку (2:0). Читайте звіт про гру та дивіться огляд зустрічі на "Футбол 24".

Португалія, Кубок ліги, 2-й тур, група В

Арука – Бенфіка – 0:2

Голи: Ді Марія, 26, Кабрал, 74

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У першому матчі цьогорічного розіграшу Кубка португальської ліги Бенфіка на виїзді здолала Аруку. Традиційно в основі "орлів" вийшов Анатолій Трубін, а на початку другого тайму у складі господарів з'явився Богдан Мілованов.

Вже на початку матчу Ді Марія закручував з лінії штрафного у дальній кут – браквало лічених сантиметрів. Суперник відповів небезпечним стандартом – дуже неточно. На 17-й хвилині Аурснес стріля з-під захисника з району штрафного – впритул з лівою стійкою.

В середині тайму Ді Марія таки забив, майстерно виконавши удар зі штрафного. Перший по-справжньому небезпечний удар по воротах Трубіна гості зробили лише на 32-й хвилині – добивання після відскоку по центру українець легко забрав. Вже у доданий час Анатолій зреагував на удар головою з району одинадцятиметрової позначки.

Арука могла зрівнювати одразу по перерві: небезпечно стріляв Морлає, але Мохіко не встиг замкнути на дальній стійці. На 54-й хвилині партнери вивели Маріо сам на сам з кіпером і Жоау п'ятою ефектно переправив сферу під дальню стійку, подвоївши перевагу Бенфіки. VAR, однак, зафіксував офсайд і рахунок залишився без змін. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки на побачення з голкіпером втік Кабрал, і до гола бразильця вже не було жодних претензій. "Орли" могли виносити суперника з хокейним рахунком, але м'яч вперто не ліз у ворота.

Перемога принесла Бенфіці три бали і підняла на першу сходинку турнірної таблиці групи В. Арука (також з 3-ма пунктами) друга, АВС поки без очок. Переможець групи проходить у плей-офф турніру.

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