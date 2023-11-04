Чемпионат Португалии 2023/24, 10-й тур

Шавеш – Бенфика – 0:2

Голы: Кабрал, 59, Жоау Мариу, 80, (пен.)

Удаления: Моргадо, 79 (Шавеш)

Бенфика встретилась с одним из аутсайдеров португальского первенства, Шавешем (15 место из 18, 7 очков). Трубин уже традиционно вышел в стартовом составе. Анатолий ожидаемо почти не имел работы – соперник 6 раз пробил по воротам украинца, но ни разу не попал в створ.

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Тем не менее, Бенфика и сама долго не могла забить. Повлияли погодные условия – матч проходил под дождем. Первый тайм прошел без голов, а на старте второго Кабрал вывел "орлов" вперед, буквально занеся мяч в ворота. Рогер Шмидт еще и сменил Ди Марию, держа в голове предстоящий матч Лиги чемпионов. А на 79 минуте произошло ключевое событие: судья назначил пенальти в ворота Шавеша за отмашку Ланга в собственной штрафной.

Это разозлило наставника хозяев Луиса Моргадо, который сорвался на главном арбитре, эмоционально доказывая тому его неправоту. Мариу же хладнокровно реализовал 11-метровый. Петар Муса поставил точку во встрече, реализовав выход один на один после классного паса Кабрала. Однако, судья отменил взятие ворот после просмотра VAR, поэтому игра завершилась со счетом 0:2 в пользу лиссабонцев.

Таким образом, Бенфика набрала 25 очков, опередив Спортинг по дополнительным показателям. Шавеш с 7 пунктами остался пятнадцатым.

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