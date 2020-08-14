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Бенфіка офіційно підписала Вертонгена

20:38 - Читать на русском
Бенфіка офіційно підписала Вертонгена
Ян Вертонген / Фото ФК Тоттенхем

Бельгійський захисник Ян Вертонген відтепер захищатиме кольори Бенфіки.

Бенфіка оголосила про підписання угоди з Яном Вертонгеном до 2023 року, повідомляє офіційний сайт "орлів".

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33-річний бельгієць дістався португальському гранду безкоштовно, адже влітку його контракт з Тоттенхемом завершився і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. У минулому сезоні АПЛ Вертонген провів 23 матчі, в яких відзначився голом та асистом.

Нагадаємо, донецький Шахтар вибив Бенфіку з нинішнього розіграшу Ліги Європи на стадії 1/16 фіналу.

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Теги
Бенфіка Бенфіка Португалія Трансфери Ян Ян Вертонген Тоттенхем Тоттенхем
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