Бенфика официально подписала Вертонгена

Бенфика объявила о подписании соглашения с Яном Вертонгеном до 2023 года, сообщает официальный сайт "орлов".

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33-летний бельгиец достался португальскому гранду бесплатно, ведь летом его контракт с Тоттенхэмом завершился и стороны решили не продолжать сотрудничество. В прошлом сезоне АПЛ Вертонген провел 23 матча, в которых отметился голом и ассистом.

Напомним, донецкий Шахтер выбил Бенфику с нынешнего розыгрыша Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

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