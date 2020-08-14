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Бенфика официально подписала Вертонгена

20:38 - Читати українською
Бенфика официально подписала Вертонгена
Ян Вертонген / Фото ФК Тоттенхэм

Бельгийский защитник Ян Вертонген отныне будет защищать цвета Бенфики.

Бенфика объявила о подписании соглашения с Яном Вертонгеном до 2023 года, сообщает официальный сайт "орлов".

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33-летний бельгиец достался португальскому гранду бесплатно, ведь летом его контракт с Тоттенхэмом завершился и стороны решили не продолжать сотрудничество. В прошлом сезоне АПЛ Вертонген провел 23 матча, в которых отметился голом и ассистом.

Напомним, донецкий Шахтер выбил Бенфику с нынешнего розыгрыша Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

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