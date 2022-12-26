Керівництво Бенфіки вкрай незадоволене останніми результатами команди: у чемпіонаті "орли" йдуть лише третіми, відстаючи від головних конкурентів – Порту та Спортінга – на 4 очки, а в Кубку країни лісабонці взагалі припинили виступи, вилетівши в 1/8 фіналу (розгромно поступившись "драконам" 0:3).

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Попри це, боси Бенфіки не поспішають звільняти тренера, повідомляє O Jogo. По-перше, команді у поточному році ще належить провести поєдинок першості проти Порту, а по-друге – у клубі сподіваються, що Жезуш сам подасть у відставку через конфлікт з менеджментом. До цього наставника може спонукати нещодавня пропозиція від Фламенго, який намагається переманити 67-річного фахівця. У разі ж звільнення Бенфіці доведеться виплатити тренеру чималу неустойку за розірвання контракту.

До слова, раніше Жезуш заявляв, що має намір відпрацювати контракт до кінця і піде з команди лише влітку 2022 року.

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