Представники Фламенго вирушать до Португалії, щоб особисто переконати Жорже Жезуша повернутись у бразильський клуб, повідомляє Globo.

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У таборі Фламенго вважають, що фахівець зараз переживає певні труднощі у Бенфіці, тому може погодитись на пропозицію. Одним із запасних варіантів бразильського клубу є екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека, який залишається без роботи після відходу з Роми.

Нагадаємо, Жезушу вдалось вивести "орлів" з групи Ліги чемпіонів, залишивши позаду Барселону та Динамо.

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