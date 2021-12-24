Як відомо, Бенфіка напередодні втратила шанс вийти у чвертьфінал Кубка Португалії, розгромно поступившись Порту 0:3 в 1/8 фіналу турніру. Одним з "героїв" матчу став український форвард Роман Яремчук, дії якого на полі ще довго обговорюватимуть уболівальники обох команд.

Яремчук ледь не спровокував бійку у Кубку Португалії – Бенфіка ганебно поступилася Порту і вилетіла

Наш легіонер, який з'явився на полі після перерви, спочатку мало не влаштував бійку з Таремі. А згодом вирішив поспілкуватися з півзахисником "драконів" Отавіо. Прикривши рота рукою, українець вимовляв супернику явно не компліменти. Однак, провокація Яремчуку не вдалася. Реакція бразильця була була красномовною – він просто вказав Роману на табло з рахунком (3:0).

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