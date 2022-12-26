Руководство Бенфики крайне недовольно последними результатами команды: в чемпионате "орлы" идут лишь третьими, отставая от главных конкурентов – Порту и Спортинга – на 4 очка, а в Кубке страны лиссабонцы вообще прекратили выступления, вылетев в 1/8 финала (разгромно уступив "драконам" 0:3).

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Несмотря на это, боссы Бенфики не спешат увольнять тренера, сообщает O Jogo. Во-первых, команде в текущем году еще предстоит провести поединок первенства против Порту, а во-вторых – в клубе надеются, что Жезуш сам подаст в отставку из-за конфликта с менеджментом. К этому наставника может побудить недавнее предложение от Фламенго, который пытается переманить 67-летнего специалиста. В случае увольнения Бенфике придется выплатить тренеру немалую неустойку за расторжение контракта.

К слову, ранее Жезуш заявлял, что намерен отработать контракт до конца и уйдет из команды летом 2022 года.

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