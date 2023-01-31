Ситуація з трансфером півзахисника Енцо Фернандеса з Бенфіки в Челсі набирає обертів: оптимізм щодо угоди зростає.

Півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес отримав від Бенфіки дозвіл на проходження медичного обстеження в стані Челсі. Як інформує The Athletic, медики "синіх" спеціально для цього прибули до Португалії.

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Згідно з португальськими джерелами, які просили про анонімність, у переговорах між Бенфікою і Челсі намітився прогрес: у цьому процесі спостерігається "підвищений оптимізм" щодо майбутньої угоди.

Нагадаємо, що сума відступних Енцо в Бенфіці становить 120 мільйонів євро.

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