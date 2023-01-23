Лондонський клуб навіть не думає зменшувати свою активність на трансферному ринку.

Челсі упродовж січня вже встиг підписати Бадіашиля, Феліша, Андрея Сантоса, Мудрика та Мадуеке. Проте це ще далеко не кінець трансферної кампанії. Тодд Бьолі готовий і надалі витрачати гроші.

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За інформацією Guardian, лондонці найближчим часом планують відновити переговори з Бенфікою щодо Енцо Фернандеса. Перша відмова не зменшила інтерес Челсі до чемпіона світу, за якого просять понад 100 мільйонів фунтів.

Також Челсі готовий збільшити пропозицію щодо Мойзеса Кайседо. Роберто Де Дзербі хоче зберегти лідера хоча б до кінця сезону, але 75 мільйонів можуть переконати Брайтон відпустити еквадорця. Ще одна ціль Грема Поттера – новий гравець на правий фланг оборони, який пустує після травми Ріса Джеймса. Для цього хочуть запросити Мало Гюсто, але Ліон теж не відпустить свого футболіста за безцінь.

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