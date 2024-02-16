Тулуза – опытный кубковый боец. В группе Лиги Европы французы даже побеждали Ливерпуль, поэтому вряд ли боялись выезда на Эштадиу да Луж. Бенфике не мешали контролировать ситуацию, но не более. Очень не хватало остроты. Жоау Мариу не смог прицельно пробить после неудачного выхода голкипера. Рафа Силва все делал значительно лучше, но попал в перекладину.

Выйти вперед "орлам" помогли технологии. VAR минут пять просматривал борьбу после подачи с углового и таки определил, что Логан Кошта сыграл рукой. Пенальти в ворота Тулузы. Анхель Ди Мария очень легко переиграл Реста. Через пять минут Кабрал должен был удваивать преимущество, и не переиграл голкипера.

Расплата не заставила долго ждать. У Анатолия Трубина в течение матча почти не было работы. После подачи защитники хозяев сыграли максимально бездарно. Мяч прыгал рядом со штрафной площадкой Бенфики, пока Деслер не отправил его в угол ворот. Вот так неожиданно счет стал ничейным. Претензий к Трубину быть не может.

Бенфика попыталась снова пошатнуть чаши весов в свою пользу, устроив Тулузе настоящую блокаду. Проблема в том, что не было острых моментов. Французы организованно оборонялись. Так продолжалось до 90+2, когда Мависса наступил на ногу игроку Бенфики. Кристиан слишком эмоционально требовал арбитра не ставить пенальти, за что заработал вторую желтую. К 11-ти метрам снова подошел Ди Мария. На этот раз не так уверенно, но снова забил. Бенфика выстрадала победу.