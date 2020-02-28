Бенфіка – Шахтар: InStat визначив найкращого гравця "гірників" у матчі Ліги Європи

InStat визначив найкращого гравця Шахтаря в матчі з Бенфікою / ФК Шахтар

Авторитетний статистичний ресурс підсумував матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між чемпіонами Португалії та України.

За оцінками InStat, найкращим гравцем поєдинку у складі Шахтаря став півзахисник Тайсон, який набрав 352 бали.

Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

За 86 хвилин на полі бразилець віддав 1 результативну передачу, 1 раз пробив по воротах, пасував з точністю 80%, здійснив 2 відбори і виграв 7 із 13 єдиноборств.

До трійки найкращих у складі "гірників" увійшли Тарас Степаненко (335 балів) та Ісмаїлі (331).

Зазначимо, що найкращим гравцем матчу портал визнав захисника Бенфіки Рубена Діаша – 365 балів.

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