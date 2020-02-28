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Бенфіка – Шахтар: InStat визначив найкращого гравця "гірників" у матчі Ліги Європи

10:11 1244 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: InStat визначив найкращого гравця "гірників" у матчі Ліги Європи
InStat визначив найкращого гравця Шахтаря в матчі з Бенфікою / ФК Шахтар

Авторитетний статистичний ресурс підсумував матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між чемпіонами Португалії та України.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

За оцінками InStat, найкращим гравцем поєдинку у складі Шахтаря став півзахисник Тайсон, який набрав 352 бали.

Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

За 86 хвилин на полі бразилець віддав 1 результативну передачу, 1 раз пробив по воротах, пасував з точністю 80%, здійснив 2 відбори і виграв 7 із 13 єдиноборств.

До трійки найкращих у складі "гірників" увійшли Тарас Степаненко (335 балів) та Ісмаїлі (331).

Зазначимо, що найкращим гравцем матчу портал визнав захисника Бенфіки Рубена Діаша – 365 балів.

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Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу
00:50
34293
Теги
Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Тайсон Тайсон Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар
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