Бенфика – Шахтер: InStat определил лучшего игрока "горняков" в матче Лиги Европы

InStat определил лучшего игрока Шахтера в матче с Бенфикой / ФК Шахтер

Авторитетный статистический ресурс подытожил матч 1/16 финала Лиги Европы между чемпионами Португалии и Украины.

По оценкам InStat, лучшим игроком поединка в составе Шахтера стал полузащитник Тайсон, который набрал 352 балла.

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За 86 минут на поле бразилец отдал 1 результативную передачу, 1 раз пробил по воротам, пасовал с точностью 80%, совершил 2 отбора и выиграл 7 из 13 единоборств.

В тройку лучших в составе "горняков" вошли Тарас Степаненко (335 баллов) и Исмаили (331).

Отметим, что лучшим игроком матча портал признал защитника Бенфики Рубена Диаша – 365 баллов.

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