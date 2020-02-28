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Бенфика – Шахтер: InStat определил лучшего игрока "горняков" в матче Лиги Европы

10:16 144 Читати українською
Бенфика – Шахтер: InStat определил лучшего игрока "горняков" в матче Лиги Европы
InStat определил лучшего игрока Шахтера в матче с Бенфикой / ФК Шахтер

Авторитетный статистический ресурс подытожил матч 1/16 финала Лиги Европы между чемпионами Португалии и Украины.

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

По оценкам InStat, лучшим игроком поединка в составе Шахтера стал полузащитник Тайсон, который набрал 352 балла.

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За 86 минут на поле бразилец отдал 1 результативную передачу, 1 раз пробил по воротам, пасовал с точностью 80%, совершил 2 отбора и выиграл 7 из 13 единоборств.

В тройку лучших в составе "горняков" вошли Тарас Степаненко (335 баллов) и Исмаили (331).

Отметим, что лучшим игроком матча портал признал защитника Бенфики Рубена Диаша – 365 баллов.

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Теги
Лига Европы Бенфика - Шахтер Тарас Степаненко Тарас Степаненко Тайсон Тайсон Исмаили Исмаили Шахтер Шахтер
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