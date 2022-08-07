Бенефіс Неймара та унікальний гол Мессі у відеоогляді матчу Клермон – ПСЖ – 0:5
Парижани надупевнено стартували у чемпіонаті Франції 2022/23. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Клермон – ПСЖ.
Франція, 1 тур
Клермон – ПСЖ – 0:5
Голи: Неймар, 9, Хакімі, 26, Маркіньйос, 38, Мессі, 80, 86
Кіліан Мбаппе заліковує пошкодження, але й без нього команда Крістофа Гальтьє здобула впевнену виїзну перемогу. Рахунок відкрив Неймар, який скористався ефектною скидкою від Мессі вже в дебюті гри.
ПСЖ розпочав сезон Ліги 1 з нищівної перемоги – феєрія Неймара, Мессі віддав магічний асист і забив унікальний шедевр
Згодом бразилець записав до свого активу три гольові передачі – на Хакімі, Маркіньйоса та Мессі. Ліонель встиг ще й оформити дубль, а другий гол аргентинця вийшов розкішним. Після пасу Паредеса Мессі забив ударом через себе. Цікаво, що гол у такому стилі став для 34-річної зірки першим у кар'єрі.
0:5 – ПСЖ дуже впевнено розпочав новий сезон і одразу підтвердив статус головного претедента на титул.