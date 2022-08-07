Франція, 1 тур

Клермон – ПСЖ – 0:5

Голи: Неймар, 9, Хакімі, 26, Маркіньйос, 38, Мессі, 80, 86

Кіліан Мбаппе заліковує пошкодження, але й без нього команда Крістофа Гальтьє здобула впевнену виїзну перемогу. Рахунок відкрив Неймар, який скористався ефектною скидкою від Мессі вже в дебюті гри.

ПСЖ розпочав сезон Ліги 1 з нищівної перемоги – феєрія Неймара, Мессі віддав магічний асист і забив унікальний шедевр

Згодом бразилець записав до свого активу три гольові передачі – на Хакімі, Маркіньйоса та Мессі. Ліонель встиг ще й оформити дубль, а другий гол аргентинця вийшов розкішним. Після пасу Паредеса Мессі забив ударом через себе. Цікаво, що гол у такому стилі став для 34-річної зірки першим у кар'єрі.

0:5 – ПСЖ дуже впевнено розпочав новий сезон і одразу підтвердив статус головного претедента на титул.