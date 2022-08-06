Франція, 1 тур

Страсбур – Монако – 1:2

Голи: Діалло, 65 – Д'ятта, 43, Діоп, 53

Клермон – ПСЖ – 0:5

Голи: Неймар, 9, Хакімі, 26, Маркіньйос, 38, Мессі, 80, 86

Монако здобув непросту перемогу над традиційно незручним Страсбуром. Монегаски взяли три очки в Ельзасі вперше за майже 5 років.

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А от ПСЖ взагалі без проблем розібрався з Клермоном. Поки Кіліан Мбаппе перебуває у клубному лазареті, бразилець приміряє на собі статус головної зірки команди. Бразилець оформив дубль в матчі за Суперкубок, а сьогодні взяв участь у всіх забитих м'ячах. В активі Неймара гол та три результативні передачі.

Окремо відзначимо перший гол парижан. Те, як Мессі, асистував Неймару, – це справжнісінька футбольна магія. Наприкінці гри аргентинець ще став автором шедеврального гола, пробивши у падінні через себе. Ба більше, для Лео це взагалі перший гол бісіклетою за всю його кар'єру.