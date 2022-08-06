ПСЖ розпочав сезон Ліги 1 з нищівної перемоги – феєрія Неймара, Мессі віддав магічний асист і забив унікальний шедевр
Відбулися чергові матчі 1-го туру Ліги 1. ПСЖ та Монако здобули перемоги.
Франція, 1 тур
Страсбур – Монако – 1:2
Голи: Діалло, 65 – Д'ятта, 43, Діоп, 53
Клермон – ПСЖ – 0:5
Голи: Неймар, 9, Хакімі, 26, Маркіньйос, 38, Мессі, 80, 86
Монако здобув непросту перемогу над традиційно незручним Страсбуром. Монегаски взяли три очки в Ельзасі вперше за майже 5 років.
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А от ПСЖ взагалі без проблем розібрався з Клермоном. Поки Кіліан Мбаппе перебуває у клубному лазареті, бразилець приміряє на собі статус головної зірки команди. Бразилець оформив дубль в матчі за Суперкубок, а сьогодні взяв участь у всіх забитих м'ячах. В активі Неймара гол та три результативні передачі.
Окремо відзначимо перший гол парижан. Те, як Мессі, асистував Неймару, – це справжнісінька футбольна магія. Наприкінці гри аргентинець ще став автором шедеврального гола, пробивши у падінні через себе. Ба більше, для Лео це взагалі перший гол бісіклетою за всю його кар'єру.