Франция, 1 тур

Клермон – ПСЖ – 0:5

Голы: Неймар, 9, Хакими, 26, Маркиньос, 38, Месси, 80, 86

Килиан Мбаппе залечивает повреждение, но и без него команда Кристофа Гальтье одержала уверенную выездную победу. Счет открыл Неймар, воспользовавшийся эффектной скидкой от Месси уже в дебюте игры.

ПСЖ начал сезон Лиги 1 с сокрушительной победы – феерия Неймара, Месси отдал магический ассист и забил уникальный шедевр

Впоследствии бразилец записал в свой актив три голевых передачи – на Хакими, Маркиньоса и Месси. Лионель успел еще оформить дубль, а второй гол аргентинца получился роскошным. После паса Паредеса Месси забил ударом через себя. Интересно, что гол в таком стиле стал для 34-летней звезды первым в карьере.

0:5 – ПСЖ очень уверенно начал новый сезон и сразу подтвердил статус главного претедента на титул.