Бенефис Неймара и уникальный гол Месси в видеообзоре матча Клермон – ПСЖ – 0:5
Парижане сверхуверенно стартовали в чемпионате Франции 2022/23. Смотрите видео голов и обзор встречи Клермон – ПСЖ.
Франция, 1 тур
Клермон – ПСЖ – 0:5
Голы: Неймар, 9, Хакими, 26, Маркиньос, 38, Месси, 80, 86
Килиан Мбаппе залечивает повреждение, но и без него команда Кристофа Гальтье одержала уверенную выездную победу. Счет открыл Неймар, воспользовавшийся эффектной скидкой от Месси уже в дебюте игры.
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Впоследствии бразилец записал в свой актив три голевых передачи – на Хакими, Маркиньоса и Месси. Лионель успел еще оформить дубль, а второй гол аргентинца получился роскошным. После паса Паредеса Месси забил ударом через себя. Интересно, что гол в таком стиле стал для 34-летней звезды первым в карьере.
0:5 – ПСЖ очень уверенно начал новый сезон и сразу подтвердил статус главного претедента на титул.