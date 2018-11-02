Бендтнер визнаний винним у побитті таксиста – гравець сяде у в’язницю

Екс-форвард Арсенала Ніклас Бендтнер, який зараз виступає за Русенборг, заарештований.

Данський нападник визнаний винним у побитті таксиста. Бендтнеру винесено вирок – 50 днів в’язниці. Адвокат разом з футболістом будуть оскаржувати рішення суду, повідомляє видання The Guardian.

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Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 вересня футболіст напав на таксиста у Копенгагені. Дзвінок у поліцію надійшов о 2:41 ночі. У результаті нападу водій отримав перелом щелепи та потрапив у лікарню.

Нагадаємо, раніше Бендтнер виступав за Арсенал, Ювентус, Вольфсбург та інші клуби. Зараз данець грає на батьківщині за Русенборг.