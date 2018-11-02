Бендтнер признан виновным в избиении таксиста – игрок сядет в тюрьму

Экс-форвард Арсенала Никлас Бендтнер, который сейчас выступает за Русенборг, арестован.

Датский нападающий признан виновным в избиении таксиста. Бендтнеру вынесен приговор – 50 дней тюрьмы. Адвокат вместе с футболистом будут обжаловать решение суда, сообщает издание The Guardian.

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Напомним, в ночь с 8 на 9 сентября футболист напал на таксиста в Копенгагене. Звонок в полицию поступил в 2:41 ночи. В результате нападения водитель получил перелом челюсти и попал в больницу.

Напомним, ранее Бендтнер выступал за Арсенал, Ювентус, Вольфсбург и другие клубы. Сейчас датчанин играет за норвежский Русенборг.