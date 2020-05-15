Бендтнер програв мільйонні суми в казино – відверте зізнання екс-форварда Арсенала та Ювентуса

Колишній нападник лондонського Арсенала та туринського Ювентуса Ніклас Бендтнер зізнався, що мав проблеми з азартними іграми.

"Упродовж свого життя я багато грав у покер. Я граю у покер з 19 років. Навіть важко підрахувати, скільки грошей я програв, та це орієнтовно 6 млн фунтів.

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Азартні ігри йдуть поруч із веселощами та неприємностями. Та не можу сказати, що я взагалі мав проблеми з ігровою залежністю. Я завжди міг себе контролювати. Однак в минулому я грав по-серйозному. Одного разу вночі в Лондоні ситуація вийшла з-під контролю, і все могло завершитись дуже погано. З тих пір я перестав грати на великі гроші. Тепер я граю з друзями зі ставками 12 фунтів", – цитує данця Corriere dello Sport.

До слова, Ніклас Бендтнер виступав за лондонський Арсенал, Бірмінгем Сіті, Сандерленд, Ювентус, Вольфсбург, Ноттінгем Форест, Русенборг і Копенгаген. Його вчинки за полем, однак, завжди затьмарювали футбольні досягнення.

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