Бендтнер проиграл миллионные суммы в казино – откровенное признание экс-форварда Арсенала и Ювентуса

Бывший нападающий лондонского Арсенала и туринского Ювентуса Никлас Бендтнер признался, что имел проблемы с азартными играми.

"В своей жизни я много играл в покер. Я играю в покер с 19 лет. Даже трудно подсчитать, сколько денег я проиграл, но это ориентировочно 6 млн фунтов.

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Азартные игры идут рядом с весельем и неприятностями. Но не могу сказать, что я вообще имел проблемы с игровой зависимостью. Я всегда мог себя контролировать. Однако в прошлом я играл по-серьезному. Однажды ночью в Лондоне ситуация вышла из-под контроля, и все могло завершиться очень плохо. С тех пор я перестал играть на большие деньги. Теперь я играю с друзьями со ставками в 12 фунтов", – цитирует датчанина Corriere dello Sport.

К слову, Никлас Бендтнер выступал за лондонский Арсенал, Бирмингем Сити, Сандерленд, Ювентус, Вольфсбург, Ноттингем Форест, Русенборг и Копенгаген. Его поступки вне поля, однако, всегда омрачали футбольные достижения.

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