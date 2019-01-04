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Бендтнер показав фото з електронним браслетом на нозі – суд покарав його за побиття таксиста

5 січня 07:30 0 Читать на русском
Бендтнер показав фото з електронним браслетом на нозі – суд покарав його за побиття таксиста
Ніклас Бендтнер / фото із соцмереж

Колишній нападник збірної Данії, а нині форвард Русенборга Ніклас Бендтнер рішенням суду був засуджений до 50 діб домашнього арешту, за напад на водія таксі.

Бендтнер опублікував в інстаграме фото з браслетом, у який вмонтовано датчик стеження.

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"Звичайно, я б хотів, щоб цього не сталося. Як зі мною, так і з водієм таксі, який згодом втратив свою роботу. Як би водій себе не вів, що б він не говорив, це не те, чого я хотів для нього. Безумовно, було багато інших і кращих способів вирішити наш конфлікт.

Я, мабуть, ніколи не погоджуся з рішенням суду, але я відмовився від апеляції, тому що хочу підготуватися до сезону в складі Русенборга", – написав Бендтнер в Інстаграмі.

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Допис, поширений Nicklas Bendtner (@bendtner14)

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