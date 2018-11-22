Суд відхилив апеляцію Бендтнера у справі про побиття таксиста – гравець потрапить до в'язниці

Форвард Русенборга Ніклас Бендтнер не зміг оскаржити рішення суду і тепер точно потрапить до в'язниці за побиття таксиста.

Суд відхилив апеляцію екс-форварда збірної Данії Нікласа Бендтнера на рішення щодо його ув'язнення на 50 діб. Гравець тепер точно потрапить під арешт, повідомляє AP.

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Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 вересня футболіст напав на таксиста у Копенгагені. Дзвінок у поліцію надійшов о 2:41 ночі. У результаті нападу водій отримав перелом щелепи та потрапив у лікарню. Сам Ніклас запевняє, що він лише застосовував заходи самооборони.

Нагадаємо, раніше Бендтнер виступав за Арсенал, Ювентус, Вольфсбург та інші клуби. Зараз данець грає на за норвезький Русенборг.

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