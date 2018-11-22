toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА НАЦІЙ УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Суд відхилив апеляцію Бендтнера у справі про побиття таксиста – гравець потрапить до в'язниці

06:01 5 Читать на русском
Суд відхилив апеляцію Бендтнера у справі про побиття таксиста – гравець потрапить до в'язниці
Ніклас Бендтнер / Sky Sports

Форвард Русенборга Ніклас Бендтнер не зміг оскаржити рішення суду і тепер точно потрапить до в'язниці за побиття таксиста.

Суд відхилив апеляцію екс-форварда збірної Данії Нікласа Бендтнера на рішення щодо його ув'язнення на 50 діб. Гравець тепер точно потрапить під арешт, повідомляє AP.

Росіянин, який здійснив напад на автобус Борусії Д, може отримати довічне ув'язнення

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 вересня футболіст напав на таксиста у Копенгагені. Дзвінок у поліцію надійшов о 2:41 ночі. У результаті нападу водій отримав перелом щелепи та потрапив у лікарню. Сам Ніклас запевняє, що він лише застосовував заходи самооборони.

Нагадаємо, раніше Бендтнер виступав за Арсенал, Ювентус, Вольфсбург та інші клуби. Зараз данець грає на за норвезький Русенборг.

25 відставок за 3 місяці: чому Італія та Іспанія – найнебезпечніші місця для тренерів

Теги
Світ Ніклас Бендтнер Ніклас Бендтнер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
17
год
:
11
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук