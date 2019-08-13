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Монако приєднався до боротьби за Ікарді

09:30 209 Читать на русском
Монако приєднався до боротьби за Ікарді
Мауро Ікарді / Reuters

Французький клуб також розглядає варіант підписання форварда Інтера.

Монако цікавиться нападником Мауро Ікарді, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Лукаку дебютував за Інтер, забивши 4 голи у спарингу

Керівництво монегасків вже повідомило Інтеру про свій намір підписати аргентинського страйкера. Раніше претендентами на гравця називали Ювентус, Наполі та Рому, однак вони не змогли домовитися з "нерадзуррі".

Анчелотті провів телефонну розмову з Ікарді щодо переходу в Наполі

Нагадаємо, Інтер вже підписав заміну Ікарді цього літа – склад "змій" поповнив Ромелу Лукаку з Манчестер Юнайтед.

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Теги
Трансфери Італія Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Монако Монако Франція
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