Монако приєднався до боротьби за Ікарді

Французький клуб також розглядає варіант підписання форварда Інтера.

Монако цікавиться нападником Мауро Ікарді, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Лукаку дебютував за Інтер, забивши 4 голи у спарингу

Керівництво монегасків вже повідомило Інтеру про свій намір підписати аргентинського страйкера. Раніше претендентами на гравця називали Ювентус, Наполі та Рому, однак вони не змогли домовитися з "нерадзуррі".

Анчелотті провів телефонну розмову з Ікарді щодо переходу в Наполі

Нагадаємо, Інтер вже підписав заміну Ікарді цього літа – склад "змій" поповнив Ромелу Лукаку з Манчестер Юнайтед.