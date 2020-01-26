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Атлетіко не впорався із Леганесом вдома: 21-й тур Ла Ліги, неділя

15:05 150 Читать на русском
Атлетіко не впорався із Леганесом вдома: 21-й тур Ла Ліги, неділя
Атлетіко – Леганес / твіттер Атлетіко

Мадридський Атлетіко не зміг здолати аутсайдера першості Леганес на власному полі в першому матчі неділі в рамках чемпіонату Іспанії.

Іспанія, Ла Ліга, 21-й тур

Атлетіко – Леганес – 0:0

Вилучення: Куельяр, 90+4 (Л, друга жовта картка)

Сельта – Ейбар – початок о 15:00

Хетафе – Бетіс – початок о 17:00

Реал Сосьєдад – Мальорка початок о 19:30

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У запеклій боротьбі "матрацники" так і не змогли вирвати перемогу в Леганеса. Атлетіко активніше діяв на чужій половині поля, але реальних загроз забити фактично не створив. Свої напівмоменти не реалізували й гості. Як наслідок, "нулі" на Ванда Метрополітано. Команда Дієго Сімеоне не знає смаку перемог уже 3 матчі поспіль в усіх турнірах.

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії

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Атлетіко Атлетіко Іспанія Леганес Леганес
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