Атлетіко не впорався із Леганесом вдома: 21-й тур Ла Ліги, неділя

Мадридський Атлетіко не зміг здолати аутсайдера першості Леганес на власному полі в першому матчі неділі в рамках чемпіонату Іспанії.

Іспанія, Ла Ліга, 21-й тур

Атлетіко – Леганес – 0:0

Вилучення: Куельяр, 90+4 (Л, друга жовта картка)

Сельта – Ейбар – початок о 15:00

Хетафе – Бетіс – початок о 17:00

Реал Сосьєдад – Мальорка початок о 19:30

Валенсія – Барселона: перший провал Сетьєна, подвиги тер Штегена, розкішне перевтілення з невдахи в героя та брак лідера

У запеклій боротьбі "матрацники" так і не змогли вирвати перемогу в Леганеса. Атлетіко активніше діяв на чужій половині поля, але реальних загроз забити фактично не створив. Свої напівмоменти не реалізували й гості. Як наслідок, "нулі" на Ванда Метрополітано. Команда Дієго Сімеоне не знає смаку перемог уже 3 матчі поспіль в усіх турнірах.

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії