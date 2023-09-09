"Слава Україні!": суперзірка збірної Англії здивував журналістку під час інтерв'ю – відео дня
9 вересня 21:46 - Читать на русском
Півзахисник Арсенала та збірної Англії Деклан Райс висловив підтримку Україні.
завершено
Кайл Вокер 41’
41’ Кайл Вокер
Англійський півзахисник взяв участь в матчі проти збірної України, який закінчився з рахунком 1:1.
Україна – Англія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Після зустрічі у мікс-зоні Деклан Райс відповідав на питання журналістки і завершив своє інтерв'ю патріотичною фразою: "Слава Україні".
Нагадаємо, що в турнірній таблиці "жовто-сині" посідають другу сходинку, набравши сім очок. Англія лідирує з 13 балами.
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