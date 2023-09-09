Англійський півзахисник взяв участь в матчі проти збірної України, який закінчився з рахунком 1:1.

Україна – Англія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Після зустрічі у мікс-зоні Деклан Райс відповідав на питання журналістки і завершив своє інтерв'ю патріотичною фразою: "Слава Україні".

Нагадаємо, що в турнірній таблиці "жовто-сині" посідають другу сходинку, набравши сім очок. Англія лідирує з 13 балами.

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