Белламі звинувачують у ксенофобії та знущанні з гравців академії Кардіффа

Колишній форвард Кардіффа Крейг Белламі звинувачується в показуванні антианглійських жестів та образах гравців академії клубу.

Керівництво Кардіффа отримало скаргу на головного тренера молодіжної команди U-18 Крейга Белламі, повідомляє Daily Mail.

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Валлієць неодноразово демонстрував свої антианглійські погляди. Наприклад, під час турне Італією влітку він вимкнув звук на телевізорі, коли грав гімн Великобританії перед матчем чемпіонату світу.

Також він казав, що ненавидить Суонсі, але Брістоль не любить ще більше, адже це англійський клуб.

Один з футболістів не хоче тренуватись під керівництвом Белламі, оскільки його перепади настрою змушують юнака нервувати та відчувати дискомфорт. Зараз він знаходиться в розташуванні іншого клуба, а його контракт завершується влітку.

Батьки іншого хлопця звинуватили тренера в ксенофобії та знущанні над їхнім сином. У 2017 році він покинув Кардіфф та поїхав вчитись і грати в США.

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