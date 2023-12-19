Куртуа покинув розташування збірної в червні 2023 року після матчу з Австрією і перед грою з Естонією після того, як Ромелу Лукаку, а не він отримав капітанську пов'язку за відсутності основного капітана "червоних дияволів" Кевіна де Брюйне. 31-річний воротар Реала поскаржився на неповагу з боку головного тренера Доменіко Тедеско.

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"Протягом того тижня, про який ідеться, я був присутній у Тюбізі з понеділка як єдиний із трьох капітанів – де Брюйне був травмований, а Лукаку ще не приїхав після фіналу ЛЧ. Однак тренер національної збірної жодного разу зі мною не розмовляв. Точніше, за хвилину до початку тренування він запитав, як у мене справи в Мадриді. На цьому все. Уже тоді я відчув: щось тут не так. Знаєте, тут, у Мадриді, я відчуваю, що мене поважають усі в клубі. Я справді не відчуваю цього в збірній. Того тижня я спостерігав за тим, що ж станеться.

У суботу перед матчем з Австрією Тедеско покликав нас із Лукаку. Коли він сказав, що у вівторок Ромелу буде капітаном збірної Австрії, а я одягну пов'язку в грі проти збірної Естонії, щось усередині мене клацнуло. Я більше не відчував вдячності з боку Федерації та тренера, тому зірвався. Я відіграв той міжнародний матч проти Австрії так добре, як міг, але після свистка підійшов до тренера і сказав, що виникла проблема".

Після цього матчу між Куртуа, Тедеско та представником Федерації футболу Френком Веркаутереном відбулася розмова.

"Вони обидва пояснили мені, що Ромелу отримав капітанську пов'язку через поразку у фіналі ЛЧ. Тедеско знайшов сім різних причин, через які віддав пов'язку Лукаку. Кожна з версій відрізнялася від попередньої: в одній він ухвалив рішення в четвер, в іншій – у п'ятницю, і так далі. Для мене матч з Австрією був особливим, 102-м за збірну, і я хотів відзначити минулий ювілей. Я розмовляв із Веркаутереном до пів на п'яту тієї ночі: про національну збірну, про те, що відбувається в моєму клубі, про систему, про все. Але Тедеско пішов через 15-20 хвилин – йому набридло мене слухати. Тренер не доклав жодних зусиль, щоб знайти рішення, а просто сказав, що розповість усе пресі. Він хотів чинити на мене тиск, щоб я не покидав розташування збірної, і погрожував мені. Це було жахливо, адже наша розмова була приватною. Так і руйнується довіра між тренером і гравцем.

Після матчу з Австрією я також сказав Тедеско, що морально виснажений. Він відповів мені, що йому все одно, як я почуваюся. З точки зору такту він зробив помилку по відношенню до мене", – цитує Куртуа Sporza.

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