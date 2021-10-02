Наставник національної команди Бельгії Роберто Мартінес визначився з обоймою гравців на вирішальні поєдинки ЛН.

Тренерський штаб збірної Бельгії оголосив список гравців, які захищатимуть честь країни під час боротьби за трофей Ліги націй.

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До списку традиційно увійшли представники Реала Тібо Куртуа та Еден Азар, півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне, форвард Челсі Ромелу Лукаку, а також багато інших зірок.

У півфіналі турніру бельгійці зіграють з Францією 7 жовтня, а в паралельному поєдинку змагатимуться збірні Італії та Іспанії.

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