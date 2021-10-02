Наставник национальной команды Бельгии Роберто Мартинес определился с обоймой игроков на решающие поединки ЛН.

Тренерский штаб сборной Бельгии объявил список игроков, которые будут защищать честь страны в ходе борьбы за трофей Лиги наций.

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В список традиционно вошли представители Реала Куртуа и Эден Азар, полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, форвард Челси Лукаку, а также много других звезд.

В полуфинале турнира бельгийцы сыграют с Францией 7 октября, а в параллельном поединке сразятся сборные Италии и Испании.

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