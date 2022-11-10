Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік визначився з обоймою гравців, які вирушать у Катар на ЧС-2022.

До фінального списку потрапили 26 футболістів. Серед сенсацій варто виділити потрапляння 17-річного нападника Борусії Д Юсуффу Мукоко та 29-річного форварда Вердера Нікласа Фюлькруга.

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У заявці знайшлось місце і Маріо Гьотце, який забив той самий вирішальний гол у ворота Аргентини у фіналі ЧС-2014. Не поїдуть на Мундіаль Робін Госенс (Інтер), Матс Хуммельс, Марко Ройс (обоє – Борусія Д) і Тімо Вернер (РБ Лейпциг). Двох останніх підкосили травми.

Повний список Бундестім:

Воротарі: Мануель Нойєр (Баварія), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Кевін Трапп (Айнтрахт);

Захисники: Армель Белла-Кочап (Саутгемптон), Матіас Гінтер, Крістіан Гюнтер (обидва – Фрайбург), Тільйо Керер (Вест Хем), Лукас Клостерманн, Давід Раум (обидва – РБ Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Ніко Шлоттербек, Ніклас Зюле (обидва – Борусія Д);

Півзахисники: Юліан Брандт (Борусія Д), Леон Горецка, Йозуа Кімміх, Томас Мюллєр, Джамал Мусіала, Лерой Сане (усі – Баварія), Маріо Гьотце (Айнтрахт), Ілкай Ґюндоґан (Манчестер Сіті), Кай Хаверц (Челсі), Йонас Гофманн (Борусія М),

Нападники: Ніклас Фюлькруг (Вердер), Серж Гнабрі (Баварія), Карім Адейємі, Юссуфа Мукоко (обидва – Борусія Д).

Нагадаємо, збірна Німеччини стартує на чемпіонаті світу матчем із Японією 23 листопада. У суперниках на груповому етапі ще будуть Іспанія та Коста-Рика.

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