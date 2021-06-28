"Серйозних структурних пошкоджень у футболістів немає. Це означає, що турнір для них ще не завершений. Але нам доведеться подивитися, як вони почуватимуться в найближчу добу.

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Матч проти Італії відбудеться вже у п'ятницю – це єдина проблема. Обидва футболісти гратимуть. Тому новини поки що хороші, але нам доведеться працювати день за днем.

Азар виглядав здоровим, і я не вважав, що його потрібно замінити. Проте, його біль у підколінному сухожиллі змінив гру. Якщо доведеться, я триматиму досвідчених гравців на полі. Особливо у тому випадку, якщо нам треба буде грати у додатковий час", – цитує Роберто Мартінеса RTBF.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму матчу Бельгія – Португалія Жоау Палінья у підкаті зачепив гомілкостоп Кевіна де Брюйне, на початку другої половини гри хавбек попросив заміну через біль у нозі. Еден Азар отримав травму на 87 хвилині, нападник тримався за задню поверхню стегна.

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