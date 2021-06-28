"Серьезных структурных повреждений у футболистов нет. Это значит, что турнир для них еще не завершен. Но нам придется посмотреть, как они будут чувствовать себя в ближайшие сутки.

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Матч против Италии состоится уже в пятницу – это единственная проблема. Оба футболиста будут играть. Поэтому новости пока хорошие, но нам придется работать день за днем.

Азар выглядел здоровым, и я не считал, что его нужно заменить. Однако, его боль в подколенном сухожилии изменила игру. Если придется, я буду держать опытных игроков на поле. Особенно в том случае, если нам надо будет играть в дополнительное время", – цитирует Роберто Мартинеса RTBF.

Напомним, в конце первого тайма матча Бельгия – Португалия Жоау Палинья в подкате задел голеностоп Кевина де Брюйне, в начале второй половины игры хавбек попросил замену из-за боли в ноге. Эден Азар получил травму на 87 минуте, нападающий держался за заднюю поверхность бедра.

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