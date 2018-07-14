Бельгія – Англія: післяматчева прес-конференція Роберто Мартінеса

Наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес поділився враженнями від матчу за третє місце ЧС-2018 проти Англії (2:0).

"У Бельгії багато супергравців, але всі вони були об'єднані спільною метою. Ніхто не говорив про клубні справи – всі робили все тільки заради команди. Тому Бельгія так добре і виступила, тому ми і відігралися з 0:2 в матчі з Японією.

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Ми змогли зупинити Англію. Змогли зупинити стандарти суперника. І, в цілому, добре захищалися. Але я визнаю, що Англії не вистачило фізики і емоцій. У суперника було всього 48 годин на відновлення. Зрозуміло, англійцям через це буде важко. Але я вдячний своїм хлопцям, що вони грамотно зробили свою роботу.

Лукаку провів відмінний турнір. Не важливо, що він не забив в плей-офф. Важливо, як він працював на команду, як багато користі приносив. І ніколи не скаржився. Лукаку – топовий нападник. І доводив це у всіх матчах ЧС", – цитує Мартінеса видання Sport24.

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