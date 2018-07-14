Бельгия – Англия: послематчевая пресс-конференция Роберто Мартинеса

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от матча за третье место ЧМ-2018 против Англии (2:0).

"В Бельгии много суперигроков, но все они были объединены общей целью. Никто не говорил о клубных делах – все работали только ради команды. Поэтому Бельгия так хорошо и выступила, поэтому мы и отыгрались с 0:2 в матче с Японией.

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Мы смогли остановить Англию. Смогли остановить стандарты соперника. И, в целом, хорошо защищались. Но я признаю, что Англии не хватило физики и эмоций. У соперника было всего 48 часов на восстановление. Понятно, англичанам за этого будет трудно. Но я благодарен своим ребятам, что они грамотно сделали свою работу.

Лукаку провел отличный турнир. Не важно, что он не забил в плей-офф. Важно, как он работал на команду, как много пользы приносил. И никогда не жаловался. Лукаку – топовый нападающий. И доказывал это во всех матчах ЧМ", – цитирует Мартинеса издание Sport24.

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