Бекхем запропонував Неймару підписати контракт про перехід у Інтер Маямі у 2028 році

Легенда Манчестер Юнайтед та збірної Англії Девід Бекхем, який створив власний клуб Інтер Маямі, зробив жартівливу спробу підписати Неймара.

Англієць запропонував Неймару підписати контракт, за умовою якого той перейде в Інтер Майамі у 2028 році, повідомляє Sky Sports. Тоді бразильському форварду буде 36 років.

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Бекхем сказав, аби Неймар підписав чистий листок, який у підсумку виявиться контрактом з його клубом. При цьому Бекхем відзначив, що не платитиме бразильцю великі гроші.

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Неймар відреагував на пропозицію екс-гравця збірної Англії зі сміхом, сказавши: "Мій президент".