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Бекхем запропонував Неймару підписати контракт про перехід у Інтер Маямі у 2028 році

12:12 452 Читать на русском
Бекхем запропонував Неймару підписати контракт про перехід у Інтер Маямі у 2028 році
Бекхем та Неймар / Соцмережі

Легенда Манчестер Юнайтед та збірної Англії Девід Бекхем, який створив власний клуб Інтер Маямі, зробив жартівливу спробу підписати Неймара.

Англієць запропонував Неймару підписати контракт, за умовою якого той перейде в Інтер Майамі у 2028 році, повідомляє Sky Sports. Тоді бразильському форварду буде 36 років.

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Бекхем сказав, аби Неймар підписав чистий листок, який у підсумку виявиться контрактом з його клубом. При цьому Бекхем відзначив, що не платитиме бразильцю великі гроші.

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Неймар відреагував на пропозицію екс-гравця збірної Англії зі сміхом, сказавши: "Мій президент".

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Світ Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Девід Бекхем Девід Бекхем Інтер Маямі Інтер Маямі
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